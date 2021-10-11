15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali Kapanış ve Ödül Töreni Yapılıyor

15. Crossroads Uluslararası Kısa Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni 17 Ekim 2021 Pazar günü, saat 19:00’da Kadıköy Baba Sahne’de yapılıyor. Dünyanın en büyük üçüncü sivil toplum kuruluşu olan JCI (Junior Chamber International – Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) İstanbul tarafından 14 yıldır BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında düzenlenen kısa film festivali, bu yıl “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temasıyla gerçekleşti. Festivalin kapanış ve ödül töreni katılımcıların, jüri üyelerinin ve sanatçıların iştirakleriyle gerçekleştirilecek. Otto Barok Grubu ve NBOT Raks Dans Tiyatrosu gösterileriyle geceye renk katacak.

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Davetiye



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