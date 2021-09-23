Müfreze, 01 Ekim’de Vizyona Giriyor

Etnik köken ayırmadan vatan topraklarına dair ne varsa değerli olduğunu ve bu değer için her türlü fedakarlığın yapılabileceğini anlatmak amacıyla TSC Medya tarafından hazırlanan Müfreze, 01 Ekim 2021 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak. Dağıtımını CGV Mars’ın yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği filmin yönetmenliğini Enes Bilal Taşçı, yapımcılığını ise Sinan Taşçı üstlendi. İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Deniz Oral ve Rabia Yalçın gibi oyuncuların yer aldığı Müfreze filmi, Türk askerinin Hakkari’ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarmak için gerçekleştirdiği kahramanlık öyküsünü anlatıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.