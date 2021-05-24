HANN Yapım’dan Sektörde Ses Getirecek Transfer

HANN Yapım, pandemi nedeniyle kötüye giden sektöre can vermek için yılın transferini yaptı. Sektörde 21 yıllık tecrübesiyle bilinen Onur Aşa’yı genel müdürlük koltuğuna oturtan HANN Yapım, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Annem, Babamın Ceketi, Aslı Gibidir, Bize Müsaade, Hababam Sınıfı Yeniden ve Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları gibi başarılı projelere imza atan HANN Yapım, şimdi de yaptığı transferle konuşuluyor. Onur Aşa, Son 5 yıldır CGV Mars Cinema Group Film Programlama Müdürü olarak görev yapmaktaydı.