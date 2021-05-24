Geçen Hafta Kaybettiğimiz Erol Keskin’in En Önemli Filmi Fikret Bey Sosyal Medyada Serbest Gösterime Açıldı

18 Mayıs 2021 Salı günü hayatını kaybeden duayen oyuncumuz Erol Keskin’in sönemli filmi Fikret Bey, yönetmen Semra Köksal tarafından sosyal medyada İngilizce altyazı ile şifresiz gösterime açıldı. Filmin konusu şöyle: Yaşamı sona ermekte olan Fikret Bey, gençliğinde yerli üretime kendi çapında katkıda bulunmuş, hayatının son yıllarını da bu problemle boğuşarak geçirmiştir. 12 Eylül sonrası siyasi suçlu olan oğlu, bir süre hapis yatıp çıktıktan sonra yurt dışına gitmiştir. Oğlunun ve işinin kaybıyla hayatının son yıllarında Fikret Bey’in elinde hiçbir şey kalmaz. Yönetmen Köksal’ın Bahar İsyancıdır adlı filmi de daha önce sosyal medyada serbest gösterime açılmıştı.