Sessiz Bir Yer 2’den Yeni Bir Video: Bekleyiş Sona Eriyor

Sessiz Bir Yer 2 filminden, Yazar & Yönetmen John Krasinski ile filmin yıldız oyuncularından Emily Blunt’ın yer aldığı Türkçe alt yazılı çok özel bir kamera arası videosu yayınlandı. Ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott Ailesi bu sefer hayatta kalmak için, kendilerini sessiz olmaları gereken bir savaşın içinde bulurlar. Bu tehlikeli maceraya adım atarken onları, ses ile avlanan yaratıklar dışında, yol boyunca başka tehditlerin de olduğunu hızlıca fark ederler.

Basın Bülteni

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