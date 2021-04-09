7. Balkan Panorama Film Festivali, 7. buluşma için yola çıktı. Buca Belediyesi, Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde Balkan ve Türk sinemasının başarılı isimlerini bir araya getirecek olan festival, 2021 yılında 27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında Buca Belediyesi tarafından düzenlenecek. 7. Balkan Panorama Film Festivali, ilk defa kurmaca filmleri ve belgesel filmleri kapsayan ulusal ve uluslararası uzun metraj film ve ulusal ve uluslararası kısa metraj film dallarında yarışmalar düzenleyip çeşitli ödüller verecek. 7. Balkan Panorama Film Festivali hakkındaki ayrıntılı bilgiler resmi internet sitesinde izleyicilere duyurulacak.

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