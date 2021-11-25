Oscar’lı Yönetmen Istvan Szabo, Balkan Panorama Film Festivali’nin Danışma Kurulu Üyesi Oldu

Rade Serbedzija, Milcho Manchevski, Lazar Ristovski, Ediz Hun ve Igor Galo’nun yer aldığı, İzmir – Buca’da düzenlenmekte olan Balkan Panorama Film Festivali’nin Danışma Kurulu üyeliğine Macaristan’a ilk Oscar ödülünü kazandıran, dünyaca ünlü yönetmen ve senarist Istvan Szabo seçildi. Festivalin kurucusu ve direktörü Sali Saliji – Sallini, “Büyük bir onur ve festival için son derece gurur verici. Festivalin geleceği için ise çok önemli bir gelişme” olarak nitelendirdi.
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Istvan Szabo’nun En Önemli Filmi: Mephisto