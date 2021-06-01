7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü İçin Ulusal Yarışmalarda Yarışacak Filmler Açıklandı

27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir’de gerçekleştirilecek olan 7. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak ulusal uzun metraj ve kısa filmler, festivalin resmi sitesinde açıklandı. Altı kişiden oluşan ön jüri yaptığı değerlendirme sonucunda 7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü için Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 4 dalda, Uzak Ülke (Erkan Yazıcı), Omar ve Biz (Mehmet Bahadır Er, Maryna Er Gorbach), Ceviz Ağacı (Faysal Soysal), Aşk Büyü Vs. (Ümit Ünal) ve Toprak (Sevgi Hirschhauser) adlı filmler katılacak.
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