7. Balkan Panorama Film Festivali Tarihleri Belli Oldu

Balkan Panorama Film Festivali’nin Düzenleme Kurulu, Buca Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 7. Balkan Panorama Film Festivali, 27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. 7. BPFF, İtalya ve Avusturya’nın eklenmesiyle birlikte, ülke sayısı 14’ten 16’ya çıkarılacak. Geçen yıl 4 dalda verilen Sarı Şemsiye ödüllerine bu yıl En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu dallarında ödüller de eklenerek ödül sayısı 10’a çıkarıldı. 23 Mayıs 2021 tarihine kadar kadar yapılabilecek başvuru sonuçları en geç 18 Haziran 2021 tarihine kadar festivalin web sitesinde ilan edilecek.

Basın Bülteni

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