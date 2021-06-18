7. Balkan Panorama Film Festivali’nde Sarı Şemsiye Ödülü İçin Uluslararası Dallarda Yarışacak Filmler Açıklandı

27 Eylül – 03 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek7. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak yabancı filmler festivalin resmi sitesinde açıklandı. 16 Balkan ülkesinden başvuruları kabul eden festival yoğun ilgiyle karşılandı. 106 yabancı uzun metraj film, 472 yabancı kısa metraj film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj film başvuruda bulunarak, toplamda 732 filmin başvurusu alındı. Ön jüri yaptığı değerlendirme sonrası festivalin Sarı Şemsiye Ödülü için Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 4 dalda (Film, Yönetmen, Kadın ve Erkek Oyuncu) yarışacak filmleri belirledi.

Basın Bülteni

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İki Aslanın Venedik Yolculuğu (Two Lions to Venice)



Sanremo



Son Rapor (Final Report)



Sorun Değil (Va Bana Cost – That’s All Ok)



Yaşayan Adam (Ziv Covek – The Living Man)

