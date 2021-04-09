Mustafa Dik’i Kaybettik

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Mustafa Dik, 09 Nisan 2021 Cuma günü hayatını kaybetti. 1943 yılında Tekirdağ’da doğan ve son yıllarda Tarsus Huzurevi’nde kalmakta olan Mustafa Dik, genellikle video filmlerinde oynadı, birkaç filmde başrole kadar yükseldi. Mustafa Dik’in rol aldığı sinema filmleri arasında Yılmayan Şeytan, Sakar Şakir, Atla Gel Şaban, Sahte Kabadayı, Umudumuz Şaban, Uç Güzel Güvercinim, Gerzek Şaban, Babanın Evlatları, Buyrun Cümbüşe gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.