Zeki Çetin’i Kaybettik

Bestekar ve Türk Sanat Müziği şarkıcısı Zeki Çetin, 09 Nisan 2021 Cuma günü Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 17 Kasım 1940 tarihinde Karabük’te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nin Altın Ses Yarışması’nı kazanıp müzik dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan değerli sanatçı, uzun yıllar taverna işletmeciliği yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı. Zeki Çetin, başrollerini Sadri Alışık ve Zeynep Aksu’nun oynadığı Damga adlı filmin şarkılarını seslendirerek beyazperdeye de katkıda bulundu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.