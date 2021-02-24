TSPB 7. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması, Kapalı Gişe Yaşamlar Temasıyla Başlıyor

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması’nın 7.sine başvurular 15 Şubat’ta başladı. TSPB’nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına başvurular 26 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Yarışmada ödül alan birinci filme 12.500 TL, ikinci filme 10.000 TL, üçüncüye, 7.500 TL, Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülünü kazanan yönetmen ise 5.000 TL tutarındaki yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.