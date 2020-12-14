Erkut Taçkın’ı Kaybettik

Türk Rock müziğinin ilk temsilcilerinden Erkut Taçkın, 14 Aralık 2020 Pazartesi günü hayatını kaybetti. 07 Eylül 1942 tarihinde İstanbul’da doğan Taçkın, 1955 yılında Deniz Harp Okulu ve Lisesi Genç Denizciler Orkestrası’na (Somer Soyata Orkestrası) katılarak müzik hayatına başladı. Orkestra gerçek anlamda vokal yapan ve Rock’n Roll çalan ilk müzik topluluğu olarak tarihe geçti. Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan Taçkın, 1967 yılında Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Ömre Bedel Kız adlı filmde Kartal Tibet ve Fatma Girik’le yine 1967 yılında Devlerin İntikamı adlı filmde Fikret Hakan ve Tanju Gürsu’yla birlikte oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.