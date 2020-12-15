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3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

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Yunus Emre anısına gerçekleştirilen ve online olarak gösterime sunulan 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali filmleri, 3 gün içinde on binin üzerinde bir seyirciye ulaştı. İzleyicilerin yoğun ilgi ile takip ettiği festivalin ödül töreni de görkemli oldu ve ödüller sahiplerini buldu. Emek Sineması’nda yapılan ödül töreni, 14 Aralık Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle www.dostlukfilmfestivali.com ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanarak sinemaseverlere ulaştı.

Ahmet Misbah Demircan (Kültür Bakan Yardımcısı)

Faysal Soysal

Hasan Kiriş

Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı)

İrem Altuğ

İrem Altuğ – Haydar Ali Yıldız

Lütfi Şen

Lütfi Şen – Haydar Ali Yıldız – Necip Sarıcı

Ömer Arısoy (Zeytinburnu Belediye Başkanı)

Şeref Ateş (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)

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