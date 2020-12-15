3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Yunus Emre anısına gerçekleştirilen ve online olarak gösterime sunulan 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali filmleri, 3 gün içinde on binin üzerinde bir seyirciye ulaştı. İzleyicilerin yoğun ilgi ile takip ettiği festivalin ödül töreni de görkemli oldu ve ödüller sahiplerini buldu. Emek Sineması’nda yapılan ödül töreni, 14 Aralık Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle www.dostlukfilmfestivali.com ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanarak sinemaseverlere ulaştı.

Basın Bülteni

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Ahmet Misbah Demircan (Kültür Bakan Yardımcısı)



Faysal Soysal



Hasan Kiriş



Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı)



İrem Altuğ



İrem Altuğ – Haydar Ali Yıldız



Lütfi Şen



Lütfi Şen – Haydar Ali Yıldız – Necip Sarıcı



Ömer Arısoy (Zeytinburnu Belediye Başkanı)



Şeref Ateş (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı)

