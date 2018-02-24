Konak Belediyesi Kadın Yönetmenler Haftası

Konak Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, DESEM ilk filmlerini çeken kadın yönetmenleri İzmir’de ağırlıyor. Etkinlik, DESEM ve Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 02 – 09 Mart 2018 tarihleri arasında film gösterimleri, paneller ve söyleşilere ev sahipliği yapacak. 11 kadın yönetmenin ilk filmlerinin gösteriminin yanı sıra 2 panel, 1 atölye çalışması ve Meryem Şahin’in Tanrı olmadan Hemen Önce isimli kadın öykülerinden oluşan kitabının da imza günü düzenlenecek. EGiKAD, Tarkem ve Kentimiz İzmir Derneği’nin de destek verdiği etkinlikte gelecek yıllarda İzmir’de uluslararası bir kadın filmleri festivali için arama toplantıları da gerçekleştirilecek.

Gösterilecek Filmler

Beginner (Burçak Üzen)

Çekmeköy Underground (Aysim Türkmen)

Deniz Seviyesi (Esra Saydam, Nisan Dağ)

Ferahfeza (Elif Refiğ)

Geriye Kalan (Çiğdem Vitrinel)

Hemşire (Dilek Çolak)

Kasap Havası (Çiğdem Sezgin)

O’nun Filmi (Su Baloğlu, Merve Bozcu)

Yağmurlarda Yıkansam (Gülten Taranç)

Yarım (Çağıl Nurhak Aydoğdu)

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