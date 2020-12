Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, 07 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:00’de https://setem.org.tr/festival/ sitesi üzerinden çevrimiçi gerçekleşti. Açılışta konuşan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, etkinliğe rekor sayıda film başvurusu yapıldığını söyledi.

Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri

En İyi Kurmaca Film Ödülü: Hunger / Katyayan Shivpuri (Hindistan)

Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Yalla / Carlo D’ursi (İtalya)

En İyi Yönetmen Ödülü: Blue Bead / Abdullatif Hamza Kanaan (Suriye) – Tehran’s Plaque / Alireza Mahzoon (İran)

En İyi Senaryo Ödülü: Ifigeneia: No More Tears / George Georgakopoulos (Yunanistan)

En İyi Belgesel Ödülü: Revolution On Canvas / Ahmwd Abdulhussein Majeed (Irak)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Fisherman / Yegana Abdulmammadova (Azerbaycan) – Seval / Ahmet Keçili (Türkiye)

En İyi Animasyon Ödülü: Human? / Chiara Feriani (İtalya) – Lost / Arham Mustafa (Pakistan)

Ulusal Ödüller

Belgesel Kategorisi

En İyi Film Ödülü: N’olacak? / Merve Tülay

Jüri Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen

En İyi Yönetmen: Seval / Ahmet Keçili

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen

En İyi Senaryo Ödülü: N’olacak? / Merve Tülay

En İyi Kurgu Ödülü: Seval / Necati Öz

Animasyon Kategorisi

En İyi Film Ödülü: İğne / Ceylan Beyoğlu

Jüri Özel Ödülü: Monolog / Selin Akalın

En İyi Yönetmen Ödülü: Son / Orhan Umut Gökçek & Şeyma Kavak Gökçek

En İyi Animatör: Yansımalar / Cengiz Dallıkavak

En İyi Senaryo: Son / Orhan Umut Gökçek & Şeyma Kavak Gökçek

Kurmaca Kategorisi

En İyi Film Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Yavuz Akyıldız

Jüri Özel Ödülü: Paydos / Öykü Orhan – Münhasır / Yeşim Tonbaz

En İyi Yönetmen Ödülü: Perdeler / Fırat Onar

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Münhasır / Gürol Beşer

En İyi Senaryo Ödülü: Şeker Gıda / Ferman Narin

En İyi Kurgu Ödülü: Paydos / Tuvana Simin Günay – Münhasır / İbrahim Demiray

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Paydos / Reyhan Özdilek

Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Şerif Erol