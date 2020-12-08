Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni, 07 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:00’de https://setem.org.tr/festival/ sitesi üzerinden çevrimiçi gerçekleşti. Açılışta konuşan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, etkinliğe rekor sayıda film başvurusu yapıldığını söyledi.
- Basın Bülteni
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Ödüller
Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri
En İyi Kurmaca Film Ödülü: Hunger / Katyayan Shivpuri (Hindistan)
Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Yalla / Carlo D’ursi (İtalya)
En İyi Yönetmen Ödülü: Blue Bead / Abdullatif Hamza Kanaan (Suriye) – Tehran’s Plaque / Alireza Mahzoon (İran)
En İyi Senaryo Ödülü: Ifigeneia: No More Tears / George Georgakopoulos (Yunanistan)
En İyi Belgesel Ödülü: Revolution On Canvas / Ahmwd Abdulhussein Majeed (Irak)
Belgesel Jüri Özel Ödülü: Fisherman / Yegana Abdulmammadova (Azerbaycan) – Seval / Ahmet Keçili (Türkiye)
En İyi Animasyon Ödülü: Human? / Chiara Feriani (İtalya) – Lost / Arham Mustafa (Pakistan)
Ulusal Ödüller
Belgesel Kategorisi
En İyi Film Ödülü: N’olacak? / Merve Tülay
Jüri Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen
En İyi Yönetmen: Seval / Ahmet Keçili
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen
En İyi Senaryo Ödülü: N’olacak? / Merve Tülay
En İyi Kurgu Ödülü: Seval / Necati Öz
Animasyon Kategorisi
En İyi Film Ödülü: İğne / Ceylan Beyoğlu
Jüri Özel Ödülü: Monolog / Selin Akalın
En İyi Yönetmen Ödülü: Son / Orhan Umut Gökçek & Şeyma Kavak Gökçek
En İyi Animatör: Yansımalar / Cengiz Dallıkavak
En İyi Senaryo: Son / Orhan Umut Gökçek & Şeyma Kavak Gökçek
Kurmaca Kategorisi
En İyi Film Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Yavuz Akyıldız
Jüri Özel Ödülü: Paydos / Öykü Orhan – Münhasır / Yeşim Tonbaz
En İyi Yönetmen Ödülü: Perdeler / Fırat Onar
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Münhasır / Gürol Beşer
En İyi Senaryo Ödülü: Şeker Gıda / Ferman Narin
En İyi Kurgu Ödülü: Paydos / Tuvana Simin Günay – Münhasır / İbrahim Demiray
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Paydos / Reyhan Özdilek
Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Şerif Erol