David Fincher ile Özel Röportaj Altyazı’nın Aralık Sayısında

Altyazı Sinema Dergisi, 202. sayısında kapağına David Fincher’ı taşıyor. Dergiye konuşan usta yönetmenin tüm işleri kapsamlı bir dosyayla ele alınıyor. Sinemada ifade özgürlüğüne odaklanan Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın yenilenmiş web sitesi de okurların beğenisine sunuldu. Çevrimiçi ortama taşınan Altyazı Sinema Seminerleri’nin Aralık programında ise iki seminer yer alıyor. Yılın merak edilen filmlerinden Mank, Netflix’te gösterime girerken, yönetmeni David Fincher üzerine derlenen kapsamlı bir dosya derginin Aralık sayısında. yayınlandı, Fincher, senarist ve yazar Uygar Şirin’in sorularını yanıtladı.