Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2019 Seçkisi’nin gösterileceği Koyu Yeşil Film Günleri, 09 – 13 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilir tarım, su hakkı, iklim değişikliği ve göç, altın madenciliği ve toksik atıklar, biyoçeşitlilik, doğa koruma ve yaban hayatı, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir ekonomi gibi konuların işlendiği kısa ve uzun metrajlı filmlerin seyirciyle çevrimiçi olarak buluşacağı etkinlik serisi boyunca her akşam 20:00’de Zoom üzerinden o günün ana filmi hakkında konunun uzmanlarıyla bir söyleşi gerçekleşecek.

İlanlar



Program



2040



Baskı (Push)



Cesur Barış (A Bold Perce)



Gerçek Refah (Redefining Prosperity)



Görünmez Eller (Invisible Hands)



Ormanların Zamanı (Le Temps Des Forets)



Sofra (Soufra)



Ütopyaya Dönüş (Utopia Revisited)

