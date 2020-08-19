D-Marin 5. Deniz Filmleri Festivali

D-Marin Deniz Filmleri Festivali, Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan D-Marin Turgutreis’te bir kez daha perdelerini açıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, 27 – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında dört gece dört ayrı film gösteriminde açık havada yıldızların altında film ve denizseverleri buluşturuyor. D-Marin Turgutreis’te faaliyet gösteren Cinemarine Açık Hava Sineması’nın ev sahibi olduğu etkinlik, Naviga Dergisi’yle birlikte hayata gerçekleştiriliyor. Pandemi önlemleri sebebiyle konuklar açık hava sinemasına ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeleriyle kabul edilecek; sosyal mesafe uygulaması korunarak yerlerine alınacak.

Program:

27 Ağustos: Zor Saatler (Finest Hours)

28 Ağustos: 1900 Efsanesi (La Leggenda Del Pianista Sulloceano – The Legend of 1900)

29 Ağustos: Denizin Ortasında (In The Heart of The Sea)

30 Ağustos: Dunkirk

Logolar



1900 Efsanesi (The Legend of 1900)



Turgutreis D-Marina

