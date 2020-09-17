Denizleri Seyre Dalanlar, Filmleri de Seyre Daldı

D-Marin Deniz Filmleri Festivali, Türkiye’nin en önemli tatil rotalarında yer alan D-Marin Turgutreis’te yapıldı. Denizseverler, 27 – 30 Ağustos tarihleri arasında film gösteriminde açık havada yıldızların altında buluştu. Cinemarine Açık Hava Sineması’nın ev sahibi olduğu etkinlikte Zor Saatler (Finest Hours), 1900 Efsanesi (Legend of 1900), Denizin Ortasında (In The Heart of The Sea) ve Dunkirk adlı filmler yer aldı. Gerçekleştirilen film gösterimleri sırasında pandemi önlemleri sebebiyle konuklar açık hava sinemasına ateş ölçümü yapıldıktan sonra maskeleriyle birlikte kabul edildi ve filmler sosyal mesafe korunarak izlendi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Zor Saatler (Finest Hours)

1900 Efsanesi (La Leggenda Del Pianista Sulloceano – The Legend of 1900)

1900 Efsanesi (The Legend of 1900)



Denizin Ortasında (In The Heart of The Sea)

Dunkirk