Projeleri Covid 19’a Takılan Yapımcı Kitap Yazdı

Muhteşem Üçlü filminin yapımcısı Ömer Kaya yeni filmi Osman 8, Koronavirüs nedeniyle ertelenince karantina sürecinde Hayatınızda Keşkelerle Yer Vermeyin isimli bir kitap yazdı. Aslen Kayserili olan Ömer Kaya, Almaya’da doğup büyüdü. Gettolarda başlayan iş hayatını ve film yapımcılığına uzanan hayat hikâyesini görülmemiş bir anlatım tekniği ile kitabında anlatan Kaya, “Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve birçok insan umutsuzluğun zirvesinde. Böyle bir dönemde bu kitabı yazdım. Herkesin baş ucunda bulunması gereken bir kitap. Sonuçta her kriz bir fırsat ve yeni bir imkân sunar.” dedi. Kitap Eylül ayında satışa sunulacak

Ömer Kaya

