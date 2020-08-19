Varlık Özmenek’i Kaybettik

Ankara Uluslararası Film Festivali kurucularından, gazeteci Varlık Özmenek, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, tedavi görmekte olduğu hastahanede hayatını kaybetti. TRT Televizyonu kurucu kadrosunda yer alan Özmenek, Türk basınına 50 yıl emek verdi. Yenigün, Yeni Ortam, Hürriyet, Anka Haber Ajansı, Bilim ve Sanat gibi çeşitli gazete, dergi ve ajanslarda çalıştı. WDR, NOS, NPS gibi değişik Avrupa radyolarından oralarda yaşayan Türk göçmenlere Türkiye’den haber geçti, Özmenek’in İşte Sovyetler Birliği, Medya Terörizm ve Büyük Soygun’da Medya adında kitapları da var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.