Kadıköy’ün İlk Uluslararası Festivali, Sinema Günleri İle Başlıyor

Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında düzenlenen Yıldızlar Altında Sinema Haftası’nda Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinemaevi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. 22 Temmuz Pazartesi günü sinemanın unutulmaz Şarlo’sunun ilk sessiz filmi Yumurcak (The Kid), Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterilecek. Film, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası’nın gerçekleştireceği, Chaplin’in bestesi olan görkemli müzik eşliğinde izlenecek. Etkinliğin onur konuğu, yönetmenliğini yaptığı Kadınlar Koğuşu filminin gösteriminden önce seyirciyle buluşmak üzere davet edilen Tunuslu Selma Baccar olacak.

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