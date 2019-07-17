Nisha Ganatra’nın yönettiği ve Emma Thompson, Mindy Kaling, Max Casella, Hugh Dancy, John Lithgow, Denis O’Hare, Reid Scott ile Amy Ryan’ın oynadığı Gece Kuşu (Late Night), 16 Ağustos 2019’da TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

30 yılı aşan TV.deki söyleşi programında değişiklik yapmadığı takdirde şöhretini kaybedeceğini anlayan Katherine Newberry, program yazarlarından kendisini tekrar komik ve güncel göstermelerini ister. Onun büyük hayranı olan Molly’nin ise kendini göstermek ve idolünün kariyerini eski haline getirmek için neler yaptığını anlatan bir komedi – drama.

İlgili