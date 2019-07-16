Yusuf Atıcı’yı Kaybettik

Yönetmen, senarist Yusuf Atıcı, 02 Temmuz 2019 Salı günü hayatını kaybetti. 15 Şubat 1965 tarihinde Erzurum’da dünyaya gelen Yusuf Atıcı, Misyon ve Gönül Kapısı adlı TV dizilerini yönetti. İlk sinema filmi olan Dartonlar ve Laz Kit’i yönettikten sonra Abbas’ın Melekleri adlı sinema filminin senarist ve yönetmenliğini birlikte yaptı. İstanbul’da ikâmet etmekte olan Yusuf Atıcı, yapımcı olarak da birçok TV programına katkıda bulunmuştu. Yalova’da toprağa verilen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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