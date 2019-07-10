Azerbaycan’ın Dahi Yönetmeni Kıyamet Deneyi: Aporia ile Geliyor

Azerbaycanlı yönetmen ve senarist Rec Ravan, alışık olmadığımız bir yapımla beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Amerika’ da vizyona girecek olan film, aşk, ihanet ve yaşayan ölüleri konu alarak izleyiciyi çok şaşırtacağa benziyor. Korku, aksiyon, gerilim ve aşk gibi konuları senaryosunda ustaca bir araya getiren Kıyamet Deneyi: Aporia filmi, yapılan bir deney sonucu ortaya çıkan gerilim dolu olaylar silsilesini ustaca işliyor. Film, muhteşem görsel efektler ve dudak uçuklatan sahneleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Türkiye’de alışık olduğumuz korku film klişelerinin dışına çıkan bu yapımda iki insanın çaresizliği ve zombilerle mücadelesi anlatılıyor.

Basın Bülteni

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