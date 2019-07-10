Dert Bende Filminin Okuma Provası Gerçekleşti

Çekimleri önümüzdeki hafta İstanbul’da başlayacak olan Dert Bende filminin okuma provaları geçtiğimiz gün Taksim’de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Başrollerinde; Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi başarılı isimlerin yer aldığı film, izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturacağı filmin okuma provası yaklaşık 3 saat sürdü. Filmde yer alan oyuncular hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Basın Bülteni

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