Geleceğin Önemli Sinemacıları İlk Ödüllerini Aldı

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için destek veren TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği Geleceğin Sineması projesinin son ayağı sonuçlandı. Sinema öğrencilerinin sadece senaryo ya da yapılmış filmlerini değil, senaryo aşamasından değerlendirerek filme dönmesini sağlamak amacıyla T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’nın kazananları, sunuculuğunu Ege Kökenli’nin üstlendiği 09 Temmuz Salı akşamı Bahçeşehir Üniversitesi’nin Galata Kampüsü’nde yapılan tören ile belli oldu.

Basın Bülteni

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Ege Kökenli



Elif Dağdeviren



Perihan Yücel – Cemal Okan – Elif Dağdeviren

