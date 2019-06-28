Rec Ravan’ın yönettiği ve Aysel Yusufbova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov ile Rahim Gojayev’in oynadığı Kıyamet Deneyi: Aporia, 12 Temmuz 2019’da Bir Film dağıtımıyla Can Medya – DFGS Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kasaba sakinleri, bilinmeyen bir grup tarafından esir alınır. İnsanlar üzerinde bir deney yapmaya başlayan bu grup için başta işler güzel gitse de sonrasında yapılan deneyler bir felâketin başlangıcı olacaktır. Başarısız olan denekler kasabadan uzak bir dağ başına götürülüp infaz edilmek istenir. Ancak bu katliamdan kurtulan Arvin ve Ejla isimli çift dağların ardında derin bir çukurun içinde saklanmayı başarır.

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