Iciar Bollain’in yönettiği ve Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez ile Edlison Manuel Olbera Nunez’in oynadığı Yuli, 26 Temmuz 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta’nın hayatını aktaran film, bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikâyesini anlatıyor. Hür ruhlu Yuli’deki yeteneği sezen babası, çocuğu zorla Küba Ulusal Dans Okulu’na yazdırıyor. Zaman geçtikçe Yuli de kendi içindeki sese kulak veriyor. Afrika tanrısı Ogun’un oğlunun adını taşıyan Yuli, tabuları yıkarak Londra Kraliyet Balesi gibi saygın kurumlarda sahneye çıkmayı başaran ilk siyah balet oluyor.

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