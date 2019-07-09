Louis Garrel’in yönettiği ve Laetitia Casta, Lily Rose Depp, Joseph Engel ile Louis Garrel’in oynadığı Sadık Bir Adam (A Faithful Man), 09 Ağustos 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir çiftin ilişkisi, kadının adamı, adamın en yakın arkadaşı için terk etmesi ve arkadaşı ölünce de adama geri dönmesiyle komplike bir hal alır. Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne’la Paul’ün cenazesinde karşılaşır. Abel, bu kederli anı değerlendirmeyi düşünür. Paul öldüğüne göre Marianne’la yeniden birlikte olabilecektir. Tabii önünde tanıdık engeller vardır. Paul ile Marianne’ın sevimli oğlu Joseph ve Paul’ün kız kardeşi Eve

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