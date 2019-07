Yüzleşme (Yönetmen: François Ozon)

François Ozon’un yönettiği ve Melvil Poupaud, Denis Menochet, Swann Arlaud ile Eric Caravaca’nın oynadığı Yüzleşme (Grace a Dieu – By The Grace of God), 02 Ağustos 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Çocukluklarında kendilerini taciz eden rahibin hâlâ çocuklarla çalıştığını ve kiliseden uyarı bile almadığını öğrenen üç yaralı yetişkin Alexandre, François ve Gilles kendi anılarının da yüzeye çıkmasıyla “suskunluğun yükü”nden kurtulmaya karar veriyorlar. Gerçek bir olaydan esinlenen film, travma ve cesaret konularını titizlikle ve hassasiyetle ele alıyor.

