Zorlu PSM Amfi’de Film Gösterimleri Başlıyor

Zorlu PSM, yaz boyunca Amfi’de haftanın dört günü birbirinden güzel filmlerle açık havada sinema nostaljisini yaşatacak. 01 Temmuz – 24 Eylül 2019 tarihleri arasında devam edecek film gösterim programında her Pazartesi Fransız filmleri, her Salı Yeşilçam filmleri ve ardından düzenlenecek Türkçe 45’lik Parti’ler, her Çarşamba romantik filmler ve her Pazar süper kahraman filmleri yer alacak. Açık havada ve dev ekranda film izleme keyfinin yanı sıra her zevke uygun birbirinden güzel filmlerle her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20:00’de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek Amfi’de film gösterimlerini şimdiden ajandanıza ekleyebilir, işaretleyebilirsiniz.

Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day)



Iron Man

Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)

Harp Esirleri (La Grande Illusion)



Kara Şövalye (The Dark Knight)

Tosun Paşa