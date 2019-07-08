Deniz Baysal, 7. Koğuştaki Mucize Filminde Öğretmen Oldu

Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ve Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize’de son yılların gözde ismi Deniz Baysal, Öğretmen Mine rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 7 yaşındaki kızıyla aynı zekâya sahip masum bir babanın adalet arayışını konu alan filmin çekimleri geçtiğimiz haftalarda Muğla’da başladı. Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı Memo’nun kızı Ova’nın öğretmenine hayat veren Deniz Baysal’ın çekimlerden ilk kareleri yayınlandı.

Basın Bülteni

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