Akbank Sanat’da Güncel Venezuela Sinemasına Bir Bakış

Akbank Sanat, 17 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında güncel Venezuela Sineması’ndan 5 seçkin filmi filmseverlerle buluşturuyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gösterilecek filmler İspanyolca ve Türkçe alt yazılı gösterilecek. Etkinlikte, Kardeşler (Hermano), Mavi Çok da Pembe Değil (Azul y No Tan Rosa), Azu, Zamanın Sonundaki Ev (La Casa Del Fin de Los Tempos) ve Çirkin Saç (Pelo Malo) adlı filmler gösterilecek.
Mavi, Çok da Pembe Değil (Azul y No Tan Rosa)