Akbank Sanat’da Güncel Venezuela Sinemasına Bir Bakış

Akbank Sanat, 17 – 31 Temmuz 2019 tarihleri arasında güncel Venezuela Sineması’ndan 5 seçkin filmi filmseverlerle buluşturuyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gösterilecek filmler İspanyolca ve Türkçe alt yazılı gösterilecek. Etkinlikte, Kardeşler (Hermano), Mavi Çok da Pembe Değil (Azul y No Tan Rosa), Azu, Zamanın Sonundaki Ev (La Casa Del Fin de Los Tempos) ve Çirkin Saç (Pelo Malo) adlı filmler gösterilecek.

Azu



Çirkin Saç (Pelo Malo)



Kardeşler (Hermano)



Mavi, Çok da Pembe Değil (Azul y No Tan Rosa)



Zamanın Sonundaki Ev (La Casa Del Fin de Los Tiempos)

