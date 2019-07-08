Suyun Sesi, Yıldızların Altında İzlenecek

Gişe rekorları kıran ödüllü film Suyun Sesi, 17 Temmuz gecesi yıldızların altında Akmerkez Üçgen Teras’ta sinemaseverler için gösterimde olacak. Günün tüm stresini ve yorgunluğunu çimler üzerinde film izleyerek atmak isteyen misafirler için Akmerkez açık havada sinema keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Guillermo del Toro tarafından yönetilen ve senaryosu del Toro ile birlikte Vanessa Taylor tarafından yazılan ödüllü film, 17 Temmuz’da izleyici ile bulaşacak. Soğuk savaş döneminde yalnız başına olan Elisa’nın ABD’de geçen hikâyesini anlatan film, romantik ve fantastik sahneleri ile büyüleyecek. Ücretsiz izlenebilecek film 21:00’de başlayacak.

Basın Bülteni

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