Kaan Müjdeci: Sinema Tarihinin Ayıbı

Antalya Uluslararası Film Festivali’nden ulusal yarışmanın kaldırılmasını protesto etmek için Ulusal Yarışma adıyla İstanbul’da düzenlenmesine öncülük eden ünlü yönetmen Kaan Müjdeci, yapımcı Zeynep Özbatur Atakan’ın şikayetiyle kendisi hakkında açılan davaya tepki gösterdi. Yarışmanın kaldırılmasına karşı bir protesto eylemi olarak festivalin sitesini kopyaladıklarını, festival sitesinde yer alan fotoğrafları kullandıklarını belirten Kaan Müjdeci ilk derece mahkemede 05 Temmuz’da aleyhine sonuçlanan 1 TL’lik davanın Türkiye sinema tarihine büyük bir ayıp olarak yazılacağını belirtti. Kaan Müjdeci, davaya bir üst mahkemede itiraz edeceğini açıkladı.

Basın Bülteni

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Kaan Müjdeci

