Alman Vatandaşı Türk İşadamı Yapımcı Oldu

Aslen Kayserili olan ve Almanya’da doğup büyüyen Alman vatandaşı genç işadamı Ömer Kaya, Alman devletinin son yıllarda Türklere uyguladığı ırkçı politikalarından rahatsız olduğunu ve Türklerin iş yaşamında önünü kestiğini belirterek, yatırımlarını Türkiye’de yapma kararı aldı. Kaya, sinema sektörüne adım atarak ilk filmi Muhteşem Üçlü filmini çekti. Ömer Kaya bundan sonraki süreçte film sektöründe hizmet vereceğini söyledi. Muhteşem Üçlü önümüzdeki aylarda vizyona girecek.

Basın Bülteni

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