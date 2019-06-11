Almanya – Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 9. Dönem Başvuruları Bekleniyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul Film Festivali – Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin – Brandenburg ve Hamburg Schleswig – Holstein Film Fonları’nın işbirliği ile iki ülke arasındaki ortak film yapımlarını desteklemeyi amaçlayan Almanya – Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu çalışmalarına 2011 yılında başladı. Bu yıl 8. kez geliştirme aşamasındaki film projelerine destek verecek olan fonun son başvuru tarihi 03 Eylül 2019 Salı olarak belirlendi.
- Basın Bülteni
- Application Form
- Application Guidelines
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.