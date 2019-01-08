Hem Yazdı Hem Yönetti Hem de Oynadı

Senaryo yazarlığı ve yönetmenliği ünlü komedyen Önder Açıkbaş’ın yaptığı Mazlum Kuzey: Kuddusi L.K.P.V’nin çekimleri sona erdi. Önder Açıkbaş filmde iki farklı karakteri perdeye getiriyor. Mazlum Kuzey’in devam filmi olan Mazlum Kuzey: Kuddusi L.K.P.V’nin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde yapıldı. TV8′de yayınlanan ÖTV programında canlandırdığı Kaddusi karakterini ikinci devam filmine taşıyan Önder Açıkbaş böylelikle 2 farklı karakteri aynı filmde buluşturmuş oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Önder Açıkbaş, Gülten Çelik, Ahmet Dursun, Mert Bulut, Mustafa Çelik, Fatoş Bayındır, Kutay Sever ve Hande Aras yer alıyor.

Basın Bülteni

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