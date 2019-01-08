Antakya’dan Cannes’e Rakip Olacak Festival Geliyor

6. Antakya Uluslararası Film Festivali Genel Yönetmeni Mehmet Oflazoğlu, jüri başkan ve üyelerinin istifa etmeleri üzerine açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “Beş yıldır kısıtlı olanaklarla başarıyla sürdürdüğümüz Antakya Uluslararası Film Festivali’ni günümüzün zor koşullarına rağmen sürdürmeye devam ediyoruz. Sinema dünyasına yeni bir mecra kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yola ilk çıktığımızda hedefimiz neyse değişmedi. Hedefimiz Antakya’da Cannes’e rakip olacak festival yaratmaktır. Bir avuç gönüllü ile çıktığımız yolda, Bakanlık desteği yanında, yerel yönetim ve kurumlardan aldığımız ayni yardımı, bazen maaşımızı kullandık, bazen dost kredileri …”

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