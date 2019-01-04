2018 Yılında En Çok Müslüm Filmini İzledik

2018 yılında sinemalara en çok seyirci çeken filmler belli olurken, Müslüm Gürses’in yaşam öyküsünü konu alan Müslüm Baba filminin 6 milyon 271 bin 688 kişi ile birinci sıraya yerleştiği görüldü. Müslüm Baba filmi 6 milyon 271 bin 688 seyirci ağırlarken, toplamda 82 milyon 539 bin 413 TL hasılat elde ettiği görüldü. Müslüm Baba’dan sonra en çok izlenen ikinci film ise 4 milyon 968 bin 462 ile Arif V 216 olurken, 3. sırada 4 milyon 34 bin 858 seyirci ile Ailecek Şaşkınız yer aldı.

Basın Bülteni

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