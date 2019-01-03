Vladimir Nikolaev’in yönettiği animasyon film Kuzular Kurtlara Karşı 2 (Volki i Ovtsy: Khod Sviney – Sheep and Wolves 2), 08 Mart 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kuzular ve kurtların beraber yaşadıkları görülmüş müdür hiç? Yaşarlar tabi ki. Kuzuların kasabasında yaşayan Gri adlı kurt, hayatından çok mutludur. Bu haber, uzaklarda yaşayan kurtların lideri Gark’ın kulağına gidince işler değişir. Gark’a göre bu olay doğa kanunlarına aykırıdır. Gark’ın kurtlarıyla Gri’nin kuzuları karşı karşıya gelince aralarında türlü oyunlara ve komikliklere sahne olan bir çekişme başlar. Sonunda bakalım kim haklı çıkacaktır.

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