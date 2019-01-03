18 Ocak’ta Vizyona Girecek Çiçero’nun Afişi Yayınlandı

2017 yılına Ayla, 2018’e Müslüm Baba filmleriyle damga vuran yapımcı Mustafa Uslu, 2019 yılına Çiçero: İlyas Bazna filmiyle hızlı bir giriş yapıyor. 18 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de sinemalarda vizyona girecek filmin afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu. İkinci Dünya Savaşı tüm yıkıcılığıyla sürerken herkesin aklındaki soru aynıydı: Türkiye savaşa girecek mi? İşte o günlerde, Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak görev yapan kod adı Çiçero olan İlyas Bazna İngiltere’nin gizli belge ve bilgilerini Almanya’ya sızdırmaya başlar ve olaylar gelişir. İlyas Bazna, bu nefes kesen faaliyetleriyle Türkiye’yle birlikte tüm dünya devletlerinin de kaderini değiştirir.

Basın Bülteni

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