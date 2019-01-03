Benoit Godbout ile Jean François Pouliot’un yönettiği ve Sonja Ball, Lucinda Davis, Tod Fennell ile Noel Fisher’in seslendirdiği animasyon film Kartopu Savaşları 2 (Racetime – Snowtime 2), 01 Şubat 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Frankie ve ekibi, kasabalarında bir kızak yarışması düzenlemeye karar verirler. Ancak kasabaya yeni gelen Zac’e karşı yarışan Frankie ve ekibinin kızakları tam da bitiş çizgisinden önce parçalanır. Bunun arkasında Zac’ın olduğundan şüphelenirler. Yarış tekrar düzenlenir. Zac’in kazanma hırsı ve hileleri karşısında Frankie’nin dürüstlüğü galip gelebilecek midir?

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