Kundura Sinema Yeni Filmler Ve Özel Gösterimlerle Ocak Ayı Programında Farklı Şehirleri Konuk Etmeye Devam Ediyor

Kundura Sinema, Ocak ayı programında izleyicileri Miami’den Helsinki’ye, Paris’ten Dakar’ın uçsuz bucaksız sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ocak ayı boyunca şehri merkezine alan filmler, restore ilk gösterimler ve özel gösterim kapsamında yer alacak Billy Wilder’ın kült filmi Bazıları Sıcak Sever, Kundura Sinema izleyicilerini bekliyor. Kundura Sinema geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiği ilk gösterim programını izleyicileriyle buluşturdu. Sinemanın yeni film seçkisi olan Ocak 2019 programı sinemada izleme şansı bulunmayan filmlere beyazperdede hayat vermeye devam ediyor.

Program

