Efsanevi Yazar Haruki Murakami’nin Kısa Öyküsünden Uyarlanan, Ödüllü Film Burning, Sinemalardan Sonra Sadece BluTV’de Ekranlara Geliyor

Türkiye’nin sevilen dijital platformu BluTV, yakın dönemin en iyi filmlerini sinema gösterimlerinden sonra seyircilerle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay Gaspar Noe imzalı Climax’i ekranlara getiren platform, Haziran ayında ise Güney Kore yapımı Burning’i film seçkisine ekliyor. Dünya edebiyatının en ünlü yazarlarından Haruki Murakami’nin Barn Burning adlı kısa öyküsünden beyazperdeye uyarlanan film, 2018 yılında Cannes Film Festivali’nden Fipresci Ödülü dahil olmak üzere gezdiği festivallerden toplamda 35 ödülle ayrıldı. Burning filminde ara sıra yazarlıkla uğraşan ve aynı zamanda kuryelik yapan Jong-su’nun hayatı anlatılıyor.

Basın Bülteni

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