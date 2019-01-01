Gülriz Sururi’yi Kaybettik

Tiyatromuzun duayen sanatçılarından Gülriz Sururi, 31 Aralık 2018 Pazartesi günü vefat etti. Keşanlı Ali Destanı ve Kaldırım Serçesi gibi oyunlarla tanınan Sururi, 24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk kez 1942 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde sahneye çıktı, profesyonel sanat hayatına 1955 yılında Muammer Karaca Tiyatrosu’nda başladı. Bir sinema filminde rol alan Gülriz Sururi, bazı sinema filmlerinde seslendirme yapmış, başrolünü Fikret Hakan’ın oynadığı Keşanlı Ali Destanı adlı filmin müzik ekibinde görev aldı. Cenazesi, 01 Ocak 2019 Salı günü toprağa verilen merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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