Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in Yer Aldığı 2019’un İlk Aşk Filmi Bir Aşk İki Hayat’ın Fragmanı Yayınlandı

Ay Yapım ve Med Yapım’ın yeni filmi Bir Aşk İki Hayat’tan yeni yıl sürprizi geldi. Yönetmenliğini Ali Bilgin’in yapığı Bir Aşk İki Hayat filminin heyecanla beklenen fragmanı 2019’un ilk gününde yayınlandı. Engin Akyürek’in yönetmen Umut’a, Bergüzar Korel’in ise mimar Deniz karakterine hayat verdiği filmde, Umut’un kaderini o gece vereceği karar değiştirecek. Köpeğini dışarı çıkarmak ile evde kalmak arasında bir tercih yapması gereken Umut, aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasına hangisinin doğru olduğunu bilmeden adım atacak.

Basın Bülteni

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